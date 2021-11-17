Избитый мужчина умер на улице возле больницы в Саратове

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Возле больницы на Большой Горной в Саратове нашли тело избитого мужчины. Следователи СКР Волжского района проводят проверку и выясняют, что произошло.

Около 6 утра 17 ноября охранник больницы на улице Большая Горная в Саратове во время обхода территории обнаружил лежащего мужчину, который не подавал признаков жизни. Он вызвал медиков из учреждения, чтобы помочь человеку, но врачи смогли только зафиксировать уже случившуюся смерть мужчины.

Личность установили – погибшим оказался 62-летний местный житель.

При осмотре тела следователь зафиксировал ссадины на кистях рук и на бедрах, назначено судебно-медицинское исследование.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.