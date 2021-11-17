В Заводском районе загорелась «Лада Калина»

Сегодня, 17 ноября, в Заводском районе Саратова загорелся автомобиль «Лада Калина».
Сигнал о возгорании поступил в 11:05. На улице Маркина загорелась «Лада Калина». Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Причина пожара уточняется.
На тушение выезжали 2 пожарных расчёта, о чем сообщает ГУ МЧС региона.
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