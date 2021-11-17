За 10 месяцев 2021 года в Саратовской области поженились более 1,1 тысячи пожилых людей, таковы данные регионального ЗАГСа.

Всего было зарегистрировано 11 174 брака, из них почти 400 заключено парами, где оба супруга старше 55 лет. Это 3,5 процента от общего числа браков.

Начальник управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева отметила, что мужчины старшего возраста активнее идут под венец: среди молодоженов старше 55 лет они составляют 61 процент, а 39 процентов, соответственно, женщины.

Самому старшему жениху в 2021 году было 86 лет, а невесте исполнилось 85 лет.

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