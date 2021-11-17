Под Калининском загорелся дом с неисправной печью

Пожар в Калининском районе
Сегодня, 17 ноября, в Калининском районе Саратовской области загорелся дом с неисправной печью.
Сообщение о возгорании поступило в 3:54 из села Новая Ивановка. Горел частный дом. Площадь пожара составила 64 квадратных метра. По предварительным данным, его причиной стало несоблюдения правил устройства и эксплуатации печи.
На тушение выезжали три пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС региона.
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