В Саратовской области еще 29 человек скончались от коронавируса за сутки. Сегодня, 17 ноября, оперштаб опубликовал последние данные по региону.

За прошедшие сутки скончались шестнадцать женщин и тринадцать мужчин в возрасте от 42 до 94 лет. Общее количество жертв новой коронавирусной инфекции достигло 4 309 человек.

Напомним, всего коронавирусом заразились 112 202 жителей региона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.