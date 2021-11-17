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Здоровье17 ноября 2021 8:37

В Саратовской области еще 29 человек скончались от коронавируса за сутки

Умирают люди среднего возраста и пожилые
Наталия Калинина

В Саратовской области еще 29 человек скончались от коронавируса за сутки. Сегодня, 17 ноября, оперштаб опубликовал последние данные по региону.

За прошедшие сутки скончались шестнадцать женщин и тринадцать мужчин в возрасте от 42 до 94 лет. Общее количество жертв новой коронавирусной инфекции достигло 4 309 человек.

Напомним, всего коронавирусом заразились 112 202 жителей региона.

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