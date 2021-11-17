В поселке Клены привели в порядок дворы

Поселок Клены

Сегодня, 17 ноября, Николай Панков рассказал о благоустройстве в поселке Клены, об этом он пишет в своем телегам-канале «Пара слов».

Парламентарий пишет о том, как в августе встречался с жителями поселка Клены в Вольске. Придомовые территории там были в плохом состоянии. Была необходима программа ремонта и благоустройства.

Первые два двора сдали в этом году. Там восстановили уличное освещение, сделали детскую площадку и лавочки.

- Зима уже наступает, так что благоустройство продолжат на следующий сезон. В Вольске планируется и ремонт дорог, включая улицу Полбина в Привольском. Обсудим с вольчанами также ремонт тротуаров, - пишет Николай Панков.

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