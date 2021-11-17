Житель Саратова случайно поджег чужой балкон

Фото: ГУ МЧС Саратовской области

Вчера, 16 ноября, в Саратове произошел пожар: житель города случайно поджег чужой балкон, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Сообщение о возгорании поступило в 18:06 из пятиэтажного дома на Мичурина. Горел балкон в однокомнатной квартире на четвертом этаже. Очаг появился среди вещей, лежавших там. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неизвестного лица. На тушение выезжали 2 пожарных расчета.

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