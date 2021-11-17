Один из руководителей РЭО ГИБДД в Саратове задержан за взятку

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следственным отделом по Волжскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении сотрудника РЭО ГИБДД УМВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

В Саратове 16 ноября задержан по подозрению в получении взятки сотрудник руководящего состава РЭО ГИБДД УМВД России по городу Саратову.

Следствие считает, что прямо в своем служебном кабинете по 6-му Соколовогорскому проезду он получил от заместителя генерального директора одной из местных автошкол 60 000 рублей. Деньги вручили за будущую успешную сдачу учениками автошколы экзамена по вождению.

Обоих при передаче задержали сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Саратовской области, которые действовали совместно с сотрудниками регионального УФСБ.

Сотрудник полиции задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сейчас следователи работают над выявлением других аналогичных фактов взяток в МРЭО и причастных к ним.

В пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области сообщили, что

назначена служебная проверка и при подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов по отрицательным основаниям.

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