В Саратовской области решается вопрос о новогодних мероприятиях

Саратовцы ждут решения по новогодним праздникам

В Саратовской области решается судьба новогодних праздников. Вчера, 16 ноября, на координационном совете по коронавирусу был поднят соответствующий вопрос.

- Все зависит от эпидемиологической ситуации в Саратовской области. В первую очередь всем организациям и учреждениям нужно соблюдать все требования по профилактике коронавируса. От этого будет зависеть разрешение мероприятий на новогодние праздники, — отметила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Напомним, на том же корсовете было сказано, что обстановка по коронавирусу в Саратовской области остается нестабильной.

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