Жилищные сертификаты сиротам в Саратовской области станут выдавать с 23 лет

В скором времени детям – сиротам в Саратовской области будут выдавать жилищный сертификат на 1,2 млн рублей не с 25, а с 23 лет. Поправки в законодательство региона представил 17 ноября на профильном комитете областной думы региональный министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев.

Он заявил, что обращений от молодых людей, имеющих право на такую выплату уже много, у многих из них к 23 годам уже есть семьи и поправка в закон расширит круг тех сирот, кто сможет купить жилье. Сейчас на учете более шести с половиной тысяч сирот, у пяти тысяч из них возникло право на получение жилья. Мигачев отметил, что на 1,2 млн рублей многие покупают жилье в сельской местности, а в городах сироты берут ипотеку и использовать материнский капитал.

Предложение одобрено и вынесено на заседание областной думы 24 ноября для окончательного принятия.

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