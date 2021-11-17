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Общество17 ноября 2021 6:19

На пяти улицах Ленинского района отключили воду

Работы на Блинова продлятся до полуночи
Наталия Калинина

Сегодня, 17 ноября, на пяти улицах Ленинского района Саратова отключили воду, об этом сообщает ООО «КВС».

По заявке ТСЖ для работ на собственных коммуникациях по адресу улица Мира,18 прекращена подача воды для абонентов ул.Мира,18-30; 2-й Международный пр.; Международная,10-40. Подачу ресурса восстановят к 16:00.

Ремонтные работы также ведутся по адресу Блинова,16. На время их проведения отключена вода для абонентов на улицах Блинова,16,18,18а и Антонова,12а,б,в, 12в (корпуса 1 и 2), 14а. Работы обещают завершить к полуночи.

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