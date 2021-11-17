Коронавирус выявили у 638 жителей Саратовской области

За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 638 человек. Сегодня, 17 ноября, об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего в области выявили 112 202 случая. Выздоровели с начала пандемии 97 198 саратовцев, за сутки – 495.

В стационарах находятся 3 661 человек, лечатся на дому – 7 237.

В Саратове нашли 362 новых случая, в Энгельсском районе – 57, а в Балаковском – 48. Среди заразившихся 23 ребенка до шести лет, 40 детей – от семи до 14-ти, 18 подростков – 15-19-ти и 195 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 118 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 трое саратовцев.

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