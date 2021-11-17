Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 ноября 2021 5:57

В квартире на Шехурдина найден труп мужчины

Следователи устанавливают причины гибели саратовца
Источник:kp.ru
.

.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следственным отделом по Ленинскому району Саратова СУ СКР проводится проверка после обнаружения тела 61-летнего мужчины в квартире дома на улице Шехурдина.

Тело погибшего хозяина обнаружила 16 ноября на полу в зале его сожительница. При этом дверь квартиры была не заперта.

Сейчас проведен осмотр места ЧП, назначено судебно-медицинское исследование.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.