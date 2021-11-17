В квартире на Шехурдина найден труп мужчины

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следственным отделом по Ленинскому району Саратова СУ СКР проводится проверка после обнаружения тела 61-летнего мужчины в квартире дома на улице Шехурдина.

Тело погибшего хозяина обнаружила 16 ноября на полу в зале его сожительница. При этом дверь квартиры была не заперта.

Сейчас проведен осмотр места ЧП, назначено судебно-медицинское исследование.

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