Центр Саратова остался без отопления

Прорыв трубы с горячей водой обнаружен в тепловой камере на пересечении улиц Белоглинская и Чапаева. Из-за этого с 10.00 там начаты ремонтные работы а чтобы добраться до трубы энергетики вынуждены временно приостановить подачу отопления и горячего водоснабжения ряду объектов.

Отключено отопление в домах на улицах Шелковичная, Новоузенская, Рахова, Симбирцева, Белоглинская и других. Без тепла остались также две школы, два детсада и лицей.

Полный список отключения на сайте «Т Плюс».

Отключение продлиться, по предварительным данным, до 22.00 сегодня, 17 ноября.

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