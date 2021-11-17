Исаев накануне выборов мэра: я познал Саратов

Михаил Исаев

Сегодня, 17 ноября, комиссия по отбору кандидатов на пост главы администрации Саратова проведет свое заседание и к полудню планирует огласить результаты. В числе семи подавших документы и допущенных на конкурс нынешний глава Саратова – Михаил Исаев.

Он подробно доложит свое видение развития города комиссии, которая будет рекомендовать кандидатов к окончательному голосованию на заседании городской думы. Накануне Исаев заявил. Почему хочет продолжить работу главой города.

- За годы, что руковожу областным центром, я познал город, городское хозяйство. Очень много проектов. Которые находятся на этапе реализации, они рассчитаны на несколько лет и вполне логично продолжить работу. Поэтому в рамках существующей сегодня процедуры … вместе с рядом горожан поджал документы. Ну, а дальше предстоит процедура представления своего видения на комиссии, и дальше - как решат депутаты городской думы, - сказал Михаил Исаев в интервью, опубликованном в инстаграме мэра.

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