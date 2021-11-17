Днем в Саратовской области обещают снег, а ночью – штиль

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 17 ноября.

В области облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог – гололедица. Ветер веет с Запада со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, порывы – до 14 м/с. Термометры в течение дня покажут от 3 градусов ниже нуля до 2 – выше.

Ночью осадков не предвидится, но туман и гололедица останутся. Ветра почти не будет, а температура составит от 2 до 7 градусов холода, при прояснении – до -12°С.

В Саратове сейчас -2°С. Днём потеплеет до нуля, а ночью обещают -1°С. Ветер западный, северо-западный – от 2 до 5 метров в секунду, редкие порывы – до 10 м/с. Значительная облачность.

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