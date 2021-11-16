Сегодня, 16 ноября, в МФЦ Саратова ответили на критику огромных очередей. Ранее КП-Саратов писала о том, что люди вынуждены по несколько часов ждать требуемых документов.

С 15 ноября на основании предписания Роспотребнадзора ТФЦ Саратовской области перешли на работу по предварительной записи. Сопровождающие лица и посетители без масок не принимаются. Жителей предупреждали об этом с 6 ноября на всех платформах, перед входами в учреждения висели объявления.

Горожан просили приходить не ранее, чем за 10 минут до записи, чтобы не допускать массового скопления людей, а также соблюдать социальную дистанцию.

Как можно заметить из опубликованных ранее данных, к новым требованиям успели привыкнуть не все саратовцы, что вызвало массу недовольства.

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