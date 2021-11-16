Жители Балаково стали свидетелями пожара в расселенном «клопятнике»

"Клопятник" соседей не радует

Сегодня, 16 ноября, жители Балакова пожаловались на то, что в расселенном «клопятнике» по соседству произошел пожар.

В группе «Типичный Балаково!» ВКонтакте появилось видео от жительницы Балакова. Юлия Щукина сообщает, что по адресу Красноармейская, 24 горит расселённый двухэтажный барак. Горожанка назвала старую постройку «клопятником» и пожаловалась на невыносимый запах, которым вынужден дышать весь район из-за пожара.

- Почему нельзя сразу сносить расселенные здания. Вопрос к администрации Балаковского района, - говорит женщина, выложившая видео в социальную сети.

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