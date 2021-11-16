Николай Панков напомнил жителям Саратовской области о подвигах их знаменитых соотечественников

Мемориал героическим землякам

Сегодня, 16 ноября, отмечается годовщина знаменитого боя 28 панфиловцев. Николай Панков напомнил жителям Саратовской области, какой подвиг совершили их соотечественники 80 лет назад.

Бой состоялся у разъезда Дубосеково. Солдаты из дивизии Ивана Панфилова сдержали наступление немецких войск на Москву. Стоит помнить, что Иван Панфилов – уроженец Петровска, а политрук Василий Клочков – выходец из села Синодское Воскресенского района.

- Память героев увековечена на их малой Родине. В Петровске отреставрировано здание, где учился Панфилов, там стоит памятник и музей героя, созданные при поддержке Вячеслава Володина. В Синодском действует мемориал Василию Клочкову, - напомнил Николай Панков.

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