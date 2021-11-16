Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2021 16:36

Николай Панков напомнил жителям Саратовской области о подвигах их знаменитых соотечественников

Среди 28 панфиловцев были выходцы их саратовского региона
Наталия Калинина
Мемориал героическим землякам

Мемориал героическим землякам

Сегодня, 16 ноября, отмечается годовщина знаменитого боя 28 панфиловцев. Николай Панков напомнил жителям Саратовской области, какой подвиг совершили их соотечественники 80 лет назад.

Бой состоялся у разъезда Дубосеково. Солдаты из дивизии Ивана Панфилова сдержали наступление немецких войск на Москву. Стоит помнить, что Иван Панфилов – уроженец Петровска, а политрук Василий Клочков – выходец из села Синодское Воскресенского района.

- Память героев увековечена на их малой Родине. В Петровске отреставрировано здание, где учился Панфилов, там стоит памятник и музей героя, созданные при поддержке Вячеслава Володина. В Синодском действует мемориал Василию Клочкову, - напомнил Николай Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.