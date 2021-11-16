Пытавшийся обмануть сироту из Саратова бывший прокурор отправлен под домашний арест

Обманувший сироту из Саратова 35-летний бывший прокурор Иванцов отправлен под домашний арест. Его уголовное дело находится на контроле Александра Бастрыкина в центральном аппарате СУ СК. Оперативное сопровождение ведет УФСБ по Саратовской области.

Напомним, бывшего сотрудника прокуратуры подозревают в попытке мошенничества.

По версии следствия, в январе 2018 года сирота из Саратова встала в очередь на жилье из государственного специализированного жилого фонда Саратовской области. В ноябре 2020 года она познакомилась с сотрудником прокуратуры, который заверил ее, что поможет продвинуться в очереди на получение жилья за определенную сумму.

28 августа 2021 года девушка получила жилищный сертификат на общих основаниях. Тут «влиятельный человек» снова объявился и стал требовать с нее 100 тысяч рублей, утверждая, что это именно он помог ей получить квартиру.

Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

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