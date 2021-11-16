В Балаковском районе пропала отстающая в развитии женщина

Фото: Лиза-Алерт Саратов

Сегодня, 16 ноября, волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что В Балаковском районе Саратовской области пропала отстающая в развитии женщина, об этом они пишут в своей группе ВКонтакте.

Пропала 36-летняя Людмила Мазурина из села Комсомольское. Ее ищут со вчерашнего дня, 15 ноября. Рост пропавшей составляет 165 сантиметров, она плотного телосложения, имеет черные кудрявые волосы и карие глаза. В день исчезновения на ней были голубая куртка, белый свитер с черными полосами, камуфляжные штаны, черные калоши, а также черная шапка.

Сбор волонтеров для поиска назначен сегодня в 23:00. Штаб располагается в селе Комсомольское, по адресу Комсомольская, д.28, в здании школы. Для волонтеров обязательно наличие СИЗ. С симптомами простуды и ОРВИ просят не приезжать. Координатор поиска Юля-Скаут. Инфорг: Анастасия (Blaskvolk ) 89376303633.

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