На координационном совете вновь обсудили актуальную повестку

Сегодня, 16 ноября, Валерий Радаев поручил отрегулировать систему QR-кодов в Саратовской области. Об этом он сообщил в рамках очередного координационного совета.

- Сейчас самое главное – это наладить систему QR-кодов. На сегодняшний день МФЦ обязаны выдавать бумажные сертификаты о вакцинации. Для пенсионеров такая возможность крайне важна. Необходимо донести информацию об этом до населения, - заявил глава региона.

- Очень много сообщений поступает об очередях в МФЦ. Такого, конечно, допускать нельзя. Руководство МФЦ обязано вести разъяснительную работу населением и проработать режим работы учреждений. Особенно важно не допускать формирования очередей на улице: сейчас похолодало и люди могут заболеть. Аналогичную работу необходимо проделать и СПГЭС, - заметил Валерий Радаев.

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