Престарелый тренер по боксу в Саратове забил насмерть своего молодого ученика

Следователи СКР в Саратове предъявили обвинения 82-летнему жителю Ленинского района, тренеру по боксу, в убийстве его молодого ученика.

Тренер вину признал и сотрудничает со следствием.

Убийство произошло ранним утром 14 ноября во дворе одного из домов на улице Гвардейская. Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР,

По данным следствия, 31-летний мужчина поздно вечером 13 ноября встретился случайно с жившим рядом 82-летним знакомым, который был когда-то его тренером по боксу. Решили выпить в доме у тренера.

Пьянка закончилась около 5 часов утра на следующий день, когда молодой мужчина начал предъявлять претензии старшему и произошла ссора.

- 31-летний схватил со стола нож и попытался нанести удар, но пожилой мужчина преградил нанесение ранения рукой, в результате чего гость порезал ему кисть. Рассердившись, хозяин жилища со значительной силой нанес ему удар кулаком в лицо, от чего тот потерял сознание. Пожилой мужчина решил вытащить пострадавшего на улицу, чтобы тот пришел в себя, - рассказали в СУ СКР.

Тренер за ноги выволок своего незадачливого воспитанника во двор. Когда тот очнулся после нокаута, то стал пытаться нападать снова. Тогда пожилой тренер оставил свои боксерские навыки, вытащил прихваченный с собой нож и несколько раз ударил нападавшего в грудь и в шеи и оставив тело на улице ушел домой.

Утром 31-летнего погибшего нашли прохожие.

Сейчас решается вопрос о взятии под стражу старого боксера.

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