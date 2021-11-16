Саратовцев приглашают в дом Бабки Ежки и на конные прогулки

Анна Давыдова

Сегодня, 16 ноября, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла встреча, посвященная началу зимнего туристического сезона в Саратовской области.

Глава Ассоциации содействия развитию внутреннего и въездного туризма Саратовской области, руководитель конного клуба «Золотая подкова» Наталья Струсь рассказала о том, что все организации-члены ассоциации активно готовятся к началу сезона. Саратовцам доступны не только привычные турбазы и стандартные маршруты, но и интереснейшие авторские экскурсии. Подробности можно узнать на сайте ассоциации.

В конном клубе проводят новогодние экскурсии и праздники, которые с соблюдением всех санитарных норм проводят на улице. Приуроченные к наступающим каникулам мероприятия будут проводить с 1-го по 8-е января.

А Бабка Ёжка Саратовская Анна Давыдова рассказала о запущенном в этом году проекте «Не за тридевять земель с Бабкой Ёжкой»:

- Через образ Бабы Яги я вижу мир. Я считаю, что передать любовь к Родине, традициям, русским народным сказкам, объединить семью может именно Бабка Ёжка.

Как раз Давыдова представляет Саратскую область на сказочной карте России – это федеральный проект, собравший всех сказочных персонажей, которые представляют регионы. В области Анна проводит разнообразные экскурсии по родному краю для детей. А действительно поворачивающийся из стороны в сторону дом на курьих ножках расположен в селе Воскресенское.

- Развлекательно-познавательная программа начинается с первой минуты встречи продолжается в сказочно украшенном автобусе по всему маршруту следования и по прибытию к местам проведения сказочных экскурсий, - говорится в Instagram Давыдовой.

Гостей Бабки Ёжки ждут не только интереснейшие маршруты, но и необычные угощения – варенье из шишек и желудёвый кофе. Анна уточнила, что все гастрономические элементы проекта экологичны и полезны для здоровья.

Напомним, также на встрече глава комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская рассказала о том, как введение QR-кодов скажется на заполненности региональных турбаз и прочих организаций культуры и отдыха.

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