Волонтеры живым нашли пропавшего три года назад жителя Базарно-Карабулакского района

Житель Саратовской области вернулся домой через три года

Сегодня, 16 ноября, волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» рассказали о том, что в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области нашелся живым пропавший три года наза мужчина.

42-летний Александр Шамов проживает в селе Алексеевка, Базарно-Карабулакского района. Его искали с 12 июля 2018 года. Сейчас мужчина благополучно вернулся домой.

Волонтеры «Лиза Алерт» благодарят участников поиска за помощь и просят снять репосты.

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