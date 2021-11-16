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Общество16 ноября 2021 15:29

Волонтеры живым нашли пропавшего три года назад жителя Базарно-Карабулакского района

Мужчина вернулся домой
Наталия Калинина
Житель Саратовской области вернулся домой через три года

Житель Саратовской области вернулся домой через три года

Сегодня, 16 ноября, волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» рассказали о том, что в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области нашелся живым пропавший три года наза мужчина.

42-летний Александр Шамов проживает в селе Алексеевка, Базарно-Карабулакского района. Его искали с 12 июля 2018 года. Сейчас мужчина благополучно вернулся домой.

Волонтеры «Лиза Алерт» благодарят участников поиска за помощь и просят снять репосты.

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