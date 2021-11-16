В Саратовскую область поступило почти 30 тысяч доз «Спутник-Лайт». Сегодня, 16 ноября, об этом сообщили в правительстве области в рамках очередного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как сообщил глава регионального минздрава Олег Костин, в течение рабочих дней от 8 до 11 тысяч человек прививаются 1 компонентом вакцины. Тем не менее охват вакцинации на несколько процентов отстает от среднего по России.

Всего в регион отгружено более миллиона и 100 тысяч доз вакцины. В Саратовскую область также поступило почти 30 тысяч доз «Спутник-Лайт».

Заявлено также более миллиона доз вакцины от гриппа, более 200 тысяч из них рассчитаны для детского населения. В регион попали уже 700 тысяч доз.