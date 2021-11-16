Названы районы Саратовской области лидирующие по смертности от коронавируса

Смертность от коронавируса выше в тех районах, где меньше процент привитых Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининском и Аткарском районах Саратовской области летальность от коронавируса оказалась заметно выше, чем в других муниципалитетах. Она составляет 19,4 и 17,3 процента соответственно. Сегодня, 16 ноября, об этом сообщили в рамках очередного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Стоит отметить, что в этих районах охват жителей вакцинацией оказался сравнительно невысок: 41,9 и 39 процентов приписанного населения. Аркадакский и Краснокутский районы также имеют малый процент привитых жителей. Информация об этом была озвучена в ходе заседания областного координационного совета по противодействию распространению коронавируса

Лучше всего с вакцинацией справляются в Татищевском районе: там ее прошли уже 94,9 процента населения. Летальности составляет всего 5,9 процента. Высокие показатели по вакцинации также в Александрово-Гайском, Воскресенском районах.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.