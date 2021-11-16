Увеличивается количество свободных коек в ковидных госпиталях Саратова

заседание совета проходит в онлайн-режиме

Сегодня, 16 ноября, в правительстве Саратовской области прошел очередной координационный совет по борьбе с коронавирусом.

Как рассказал глава регионального минздрава Олег Костин, количество тяжелых больных в Саратовской области снижается, однако есть предпосылки к ее стабилизации. Растет число свободных коек: их уже 18 процентов. Таким образом, сейчас в 26 стационарах региона функционируют уже 4 776 коек, на которых лечение получают 3994 человека. 1 226 из них с кислородной поддержкой, а 297 пациентов остаются на ИВЛ. Завтра планируется освободить еще 275 коек.

В два раза упало число госпитализаций в сутки, а значит снизился и расход кислорода. Он падает в среднем на одну тонну за сутки.

Как в очередной раз отметил глава ведомства, большинство людей, попавших в реанимацию, - это непривиые пациенты.

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