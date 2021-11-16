Все больше саратовцев болеют коронавирусом в легкой форме

Сегодня, 16 ноября, в правительстве Саратовской области прошел очередной координационный совет по борьбе с коронавирусом.

- Ситуация по коронавирусу остается напряженной. Говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Ежедневный темп прироста в среднем на 0,5 процента выше среднего по России. Особенно часто заражается более активное работающее население, а также люди старше 65 лет, среди которых больше всего тяжелых случаев, - рассказала глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Вместе с тем глава регионального управления Роспотребнадзора отметила, что в регионе продолжается снижение числа внебольничных пневмоний и все больше жителей региона переносят заболевание в более легкой форме.

В ближайшее время будет увеличен показатель тестирования. ПЦР-тест будут сдавать все, кто поступает в стационар, а также все, кто контактировал с зараженными коронавирусом, вне зависимости от того, есть ли у них симптомы.

Показатель тестирования сейчас составляет 300 на сто тысяч населения и его планируется удерживать на этом уровне. При этом, средний по России составляет 400 тестов на сто тысяч населения.

-- Превышение эпидемиологического порога по ОРВИ в регионе также сохраняется и составляет 50 процентов. Больше всего заболевших среди взрослого населения, особенно пожилых. Обнаружение опасных штаммов гриппа также внушает тревогу. Ни в коем случае нельзя допустить попадания зараженных опасным гриппом и коронавирусом в один стационар, - отметила Ольга Кожанова.

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