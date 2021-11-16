Губернатор потребовал ликвидировать очереди у МФЦ и СПГЭС

Радаев потребовал от минэконома провести разъяснительную работу со своими подведомственными учреждениями, чтобы не создавать очередей из посетителей на улице, как это происходит сейчас в СПГЭС и МФЦ. Это произошло на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом 16 ноября.

- На федеральном уровне вышло постановление, которое обязывает МФЦ с сегодняшнего дня выдавать бумажные сертификаты о вакцинации. Для определенной категории граждан такая услуга крайне важна. Нельзя допустить очередей у МФЦ из тех, кто пришел по записи. По моим сведениям, на прошлой неделе люди по несколько часов стояли в очередях, были полные залы. А это огромный риск заразиться, - заявил Радаев.