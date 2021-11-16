Бородянская: QR-коды не повлияют на заполненность турбаз Саратовской области

Виктория Бородянская

Сегодня, 16 ноября, в пресс-центре «КП-Саратов» глава комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская рассказала о том, как повлияет введение QR-кодов на заполненность турбаз и гостиниц региона. Основной темой обсуждения было начало зимнего туристического сезона.

Бородянская напомнила, что с 8 ноября в области для посещения организаций культуры и отдыха необходимо наличие QR-кода о вакцинации, перенесенном за последние полгода коронавирусе или справки-медотвода от прививки. Чиновница отметила, что для того, чтобы съездить на автобусную экскурсию, код не потребуется, но вот если по пути маршрута группа решит посетить, допустим, музей, то тут уже без кода никуда.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как повлияют новые ограничения на заполненность региональных учреждений отдыха (напомним, для турбаз они также актуальны), и не захотят ли их владельцы обойти правила, Бородянская заявила, что на популярность мест для отдыха необходимость иметь код не повлияет.

Чиновница обозначила, что за нарушение ограничений грозит наказание по статье 26.1 КоАП РФ. Так, гражданина оштрафуют на сумму от 1 до 30 тысяч рублей, должностное лицо – 10-50 тысяч, ИП – 30-50 тысяч, а юридическому лицу придется заплатить от 100 до 300 тысяч рублей. Глава комитета считает, что предприниматели не будут рисковать получить крупный штраф, а саратовцы, не захотев пожертвовать зимним отдыхом, будут более активно вакцинироваться.

Подробнее о том, где именно вам может потребоваться код, можно узнать по номеру ЕИСС – 122.

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