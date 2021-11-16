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Политика16 ноября 2021 11:55

Володин призвал не делать политику на законопроектах о QR-кодах

«Мы должны думать о людях, а не о политике» - Володин
Источник:kp.ru

Вячеслав Володин призвал подойти к правительственным законопроектам о QR-кодах так же ответственно и внимательно, как и летом к вопросу об обязательной вакцинации и включении прививки от COVID-19 в национальный план. Тогда, изучив вопрос и выслушав все мнения, этот законопроект отправили на доработку.

- Давайте на этом политику не делать. Понятно, что ситуация непростая, но как раз в этом и заключается наш ответственный подход. Мы должны думать о людях, а не о политике, — подчеркнул председатель ГД.

Видео с фрагментом выступления председателя ГД разместили в телеграм-канале Володин.Саратов.

Напомним, вчера было принято решение направить инициативы о QR-кодах в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации для обсуждения до 14 декабря.