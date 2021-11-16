Суд отменил арест белоруса Савельева, рассказавшего о пытках в саратовской колонии

Российский суд отменил арест белоруса Савельева, обнародовавшего видео с пытками в саратовской тюрьме.
Напомним, ранее Сергей Савельев, передавший правозащитникам скандальные записи, обвинялся в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации», которую он передал «для распространения в СМИ». Савельев был заочно арестован.
Однако затем Генпрокуратура России встала на сторону программиста и постановление о возбуждении уголовного дела было отменено.
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