В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут о безопасности зимой

Завтра, 17 ноября, в 14:00 в пресс-центре «КП-Саратов» состоится пресс-конференция на тему «Безопасность в зимний период».

В мероприятии примут участие: начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской Области Юрий Юрин, начальник службы спасения Саратовской области Павел Кориков и руководитель службы «112» на территории Саратовской области Олег Силаев.

Спикеры расскажут о закрытии навигации, которое произойдет 25 ноября, основных правилах безопасности на воде зимой, статистике по ЧП в регионе в холодное время года, опасных ситуациях на дорогах и многом другом.

Журналистов ждут по адресу: г. Саратов, ул. Вишневая, 10 (здание с вывеской «Типография №1»). Мероприятие пройдет в прямом эфире, задать вопросы также можно будет в чате трансляции на YouTube-канале «Транслятор» по ссылке.

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