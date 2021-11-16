В Саратовской области открывается туристическо-информационный центр

В Саратовской области действуют различные туристические программы

Сегодня, 16 ноября, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла встреча с руководителем комитета по туризму Саратовской области Викторией Бородянской, главой Ассоциации содействия развитию внутреннего и въездного туризма Саратовской области, руководителем конного клуба «Золотая подкова» Натальей Струсь и Бабкой Ёжкой Саратовской Анной Давыдовой. Темой обсуждения стал наступающий зимний туристический сезон.

Бородянская отметила, что зима в большей части России, и в Саратовской области, длится около пяти месяцев. Всё это время саратовцам будут доступны разнообразные туристические программы, экскурсии, турбазы и гостиницы. Чиновница уточнила, что подробнее ознакомиться с многообразием предложений (в том числе в регионе есть и конные клубы, и питомник хаски, и горнолыжные курорты) можно на сайте комитета уже сейчас.

А через несколько недель наконец откроется ТИЦ – туристическо-информационный центр, обратившись на сайт или «горячую линию» которого саратовцы смогут узнать все интересующие их подробности, сравнить предложения и подобрать идеальный маршрут. Когда проект запустят, комитет проведет несколько мероприятий, посвящённых освещению работы ТИЦа.

Отдельно Бородянская остановилась на зимних охоте и рыбалке. На данный момент известно о 13-ти турбазах, предоставляющих такие услуги. Ближе к Новому году, уточнила чиновница, комитет составит список и частных прудов, где можно будет порыбачить на праздниках.

Виктория Бородянская также напомнила саратовцам, что если, например, для автобусной экскурсии QR-код не потребуется, то вот для посещения музеев, выставок, турбаз и прочих организаций культуры и отдыха его наличие обязательно.

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