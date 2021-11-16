Жителей Саратова второй день смущает красный газ в квартирах

Некоторые жители Саратова уже второй день наблюдают у себя на кухне газ необычного, красного оттенка. Горожане делятся снимками в социальных сетях.

Саратовцы стали сообщать, что пламя на их газовых плитах имеет не привычный синий цвет, а красный.

Вот так выглядят сейчас плиты саратовцев

Первоначально, когда подобные посты появились в группах Саратова, никто особо не обратил на них внимания: для изменения цвета пламени может быть много причин. Как правило, дело в состоянии самой плиты и ее сильной загрязненности. Однако подобные снимки поступают из многих домов уже второй день, что заставляет задуматься о качестве газовой смеси. Красный цвет может быть вызван наличием примесей в составе подаваемого газа.

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