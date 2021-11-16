Отец выстрелившего себе в лицо ребенка в Балаково отделался штрафом за оставленный пистолет

Суд приговорил к 40 тысячам рублей штрафа 39-летнего жителя Балаково Саратовской области за небрежное хранение огнестрельного оружия, из которого едва не застрелился его трехлетний сын.

ЧП произошло 3 июля в одном из дачных кооперативов Балаковского района.

Мужчина передал свой пистолет модели МР-461 «Стражник» жене, чтобы та убрала его подальше. Женщина же оставила оружие в прихожей, где до него добрался ребенок.

-Мальчик взял пистолет в руки и произвел из него один выстрел себе в голову, получив проникающее огнестрельное ранение, термические ожоги лица и рук, причинившие тяжкий вред его здоровью, - уточнили в региональном СУ СКР.

Суд посчитал, что отец «не обеспечил безопасное хранение оружия и не исключил доступ к нему посторонних лиц». Мужчина вину признал.

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