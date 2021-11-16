Отец выстрелившего себе в лицо ребенка в Балаково отделался штрафом за оставленный пистолет

Суд приговорил к 40 тысячам рублей штрафа 39-летнего жителя Балаково Саратовской области за небрежное хранение огнестрельного оружия, из которого едва не застрелился его трехлетний сын.
ЧП произошло 3 июля в одном из дачных кооперативов Балаковского района.
Мужчина передал свой пистолет модели МР-461 «Стражник» жене, чтобы та убрала его подальше. Женщина же оставила оружие в прихожей, где до него добрался ребенок.
-Мальчик взял пистолет в руки и произвел из него один выстрел себе в голову, получив проникающее огнестрельное ранение, термические ожоги лица и рук, причинившие тяжкий вред его здоровью, - уточнили в региональном СУ СКР.
Суд посчитал, что отец «не обеспечил безопасное хранение оружия и не исключил доступ к нему посторонних лиц». Мужчина вину признал.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.