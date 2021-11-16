На охрану саратовских исторических зданий поступит 52,4 миллиона рублей

На охрану исторических зданий Саратова поступит 52,4 миллиона рублей. Об этом сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин.

Всего в списке 61 историческое здание, вокруг которых будут созданы специальные охранные зоны. Охрана 13 объектов обойдется в 12,4 миллиона рублей, которые выделит региональный бюджет. Поддержку для остальных 48 объектов обеспечит федеральный бюджет. Она обойдется в районе 40 миллионов рублей.

Большинство ценных объектов находятся в Саратове, тут их 24. Остальные расположены в Хвалынске, Балаково, Марксе и Пугачеве, а также Балашове, Энгельсе и Аткарске.

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