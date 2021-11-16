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Звезды16 ноября 2021 10:35

На охрану саратовских исторических зданий поступит 52,4 миллиона рублей

В Саратовской области взяли под охрану еще 61 историческое здание
Наталия Калинина

На охрану исторических зданий Саратова поступит 52,4 миллиона рублей. Об этом сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин.

Всего в списке 61 историческое здание, вокруг которых будут созданы специальные охранные зоны. Охрана 13 объектов обойдется в 12,4 миллиона рублей, которые выделит региональный бюджет. Поддержку для остальных 48 объектов обеспечит федеральный бюджет. Она обойдется в районе 40 миллионов рублей.

Большинство ценных объектов находятся в Саратове, тут их 24. Остальные расположены в Хвалынске, Балаково, Марксе и Пугачеве, а также Балашове, Энгельсе и Аткарске.

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