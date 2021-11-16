В Саратове предъявлены обвинения адвокату, задержанному с партией наркотиков

Сегодня, 16 ноября, члену Адвокатской палаты Саратовской области было предъявлено обвинение в хранении крупной партии наркотиков. Он признал вину в инкриминируемом ему деянии и раскаялся в содеянном.

Известно, что задержан 34-летний подозреваемый, по фамилии Егоров. Он бывший прокурорский работник, который перешел в адвокатуру, член Саратовской коллегии адвокатов. По данным следствия, в октябре этого года он покупал в сети наркотики, которые планировал употребить сам.

Днем, 13 ноября, его задержали около дома на улице Цветочная. При обыске у него нашли два пакета с синтетическим наркотиком. Партия считается крупной.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

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