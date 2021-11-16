Саратовский калач и сыр из села Лох не стали победителями российского конкурса «Вкусы России»

Саратовский калач не оценили на всероссийском конкурсе
В Москве подвели итоги второго национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».
Саратовскую область на ней представляли три продукта – Ровенский арбуз, Саратовский калач и сыр из села Лох Новобурасского района. Ни один из продуктов не вошел в число победителей. Всего было объявлено восемь номинаций, в каждой были выбраны три лучших продукта.
На состязание, проводимое федеральным минсельхозом, было представлено более 700 заявок из 84 регионов.
Конкурс призван познакомить потребителей «с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания».
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