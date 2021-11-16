Фото: СУ СК по Саратовской области

Житель Энгельса с разбитым лицом скончался в больнице. СУ СК по Саратовской области проводит проверку обстоятельств случившегося.

Пострадавшего обнаружили в ночь с 14 на 15 ноября в многоквартирном доме по улице 148 Черниговской Дивизии. Бригада «скорой помощи» доставила 55-летнего мужчину в больницу, где ему провели операцию. Несмотря на усилия врачей, сегодня утром он умер.

На лице погибшего было множество синяков и ссадин. Точную причину смерти установят эксперты. Сейчас следователи ищут того, кто мог избить пострадавшего.

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