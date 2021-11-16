Новую инфекционную больницу в Елшанке сдадут в декабре

Новая больница почти готова

На площадке в Елшанке, где подходит к концу строительство новой инфекционной больницы, прошла планерка, на которой были озвучены точные сроки сдачи объекта.

Сейчас медикам уже переданы 1,4,5,8 корпуса и соединяющая их галерея, медицинский персонал постепенно осваивает помещения.

Корпус №3 поступит в их распоряжение 19 ноября, корпус № 6 с операционными и родильными отделениями – с 25 ноября.

Корпуса № 2 и 7 будут сданы подрядчиками к 30 ноября.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, который и проводил планерку.

Бусаргин провел планерку на стройке

- До конца ноября в специализированных кабинетах будут размещены аппараты компьютерной томографии и рентгенографии. До 20 ноября планируется установить оборудование в лабораторию в 8 корпусе. Кроме прочего, 23 ноября завершится благоустройство территории больницы, - рассказал Бусаргин.

Инфекционный центр рассчитан на 150 коек во взрослом отделении и 250 в детском.

Бусаргин напомнил, что огромную поддержку в реализации этого проекта региону оказали председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и Правительство России.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.