Новую инфекционную больницу в Елшанке сдадут в декабре

Новая больница почти готова
На площадке в Елшанке, где подходит к концу строительство новой инфекционной больницы, прошла планерка, на которой были озвучены точные сроки сдачи объекта.
Сейчас медикам уже переданы 1,4,5,8 корпуса и соединяющая их галерея, медицинский персонал постепенно осваивает помещения.
Корпус №3 поступит в их распоряжение 19 ноября, корпус № 6 с операционными и родильными отделениями – с 25 ноября.
Корпуса № 2 и 7 будут сданы подрядчиками к 30 ноября.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, который и проводил планерку.
Бусаргин провел планерку на стройке
- До конца ноября в специализированных кабинетах будут размещены аппараты компьютерной томографии и рентгенографии. До 20 ноября планируется установить оборудование в лабораторию в 8 корпусе. Кроме прочего, 23 ноября завершится благоустройство территории больницы, - рассказал Бусаргин.
Инфекционный центр рассчитан на 150 коек во взрослом отделении и 250 в детском.
Бусаргин напомнил, что огромную поддержку в реализации этого проекта региону оказали председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и Правительство России.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.