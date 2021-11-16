Пожар в Саратове случился из-за мусора в подъезде девятиэтажки

Сегодня утром, 16 ноября, во Фрунзенском районе Саратова произошел пожар из-за мусора в подъезде жилого дома.

В 7:07 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Университетской. Горел мусор в подъезде на первом этаже. Площадь пожара была небольшая, обошлось без жертв.

На тушение выезжали три пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

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