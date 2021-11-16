В Саратове поезд насмерть сбил пенсионерку

Сегодня утром, 16 ноября, в Ленинском районе Саратова поезд насмерть сбил пожилую женщину, об этом сообщает пресс-служба Приволжского ЛУ МВД на транспорте.

По предварительным данным, это случилось в 7:00 в районе станции Трофимовский-1, на платформе Молодежная. Поезд сбил женщину, она скончалась на месте.

Сейчас личность погибшей установлена, ей оказалась 63-летняя пенсионерка. По данному факту проводится проверка.

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