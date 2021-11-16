В Энгельсе директор завода незаконно получил 133 миллиона и попал под суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, в период с января 2019 года по июнь 2021 года 52-летний директор ООО «Завод Втор-Переработка» без лицензии отливал марочный свинец на заводском оборудовании. Таким образом, обвиняемый в обход закона заработал более 133 миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Энгельсский районный суд.

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