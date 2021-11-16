Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 ноября 2021 8:46

В Энгельсе директор завода незаконно получил 133 миллиона и попал под суд

Руководителя предприятия будут судить за незаконное отлитие свинца
Наталия Калинина

В Энгельсе директор завода незаконно получил 133 миллиона и попал под суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, в период с января 2019 года по июнь 2021 года 52-летний директор ООО «Завод Втор-Переработка» без лицензии отливал марочный свинец на заводском оборудовании. Таким образом, обвиняемый в обход закона заработал более 133 миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Энгельсский районный суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.