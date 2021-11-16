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Здоровье16 ноября 2021 9:16

В Саратовской области от коронавируса скончались еще 28 человек

Всего умерли уже 4 270 жителей региона
Наталия Калинина

В Саратовской области от коронавируса скончались 28 человек за сутки, об этом сегодня, 16 ноября, сообщил оперштаб.

За прошедшие сутки умерли 28 человек: пятнадцать женщин и тринадцать мужчин в возрасте от 53 до 94 лет. Общее количество жертв новой коронавирусной инфекции достигло 4 270 жителей региона.

Напомним, всего в Саратовской области заразились 111 564 человек. Выздоровели с начала эпидемии 96 703 человека, за сутки — 522.

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