В Саратове из-за утечки газа загорелась крыша частного дома

Вчера, 15 ноября, в Заводском районе Саратова из-за неисправной проводки загорелась крыша частного дома, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Сигнал о возгорании поступил в 14:08, горел частный дом на 2-м Динамовском проезде. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. По предварительным данным, пожар произошел из-за неправильно установленного газового оборудования. Горела кровля дома и вещи в комнате.

На тушение выезжали три пожарных расчета.

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