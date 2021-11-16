В Балаково пенсионер сбил 90-летнюю бабушку

Автомобиль, участвовавший в ДТП

Вчера, 15 ноября, в Балакове сбили 90-летнюю бабушку, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сообщение об аварии поступило в 14:50. Напротив дома № 44/2 по Набережной Леонова 73-летний водитель ВАЗ-2111 сбил 90-летнюю женщину.

В результате ДТП пенсионерка получила несерьезные травмы, ей назначено амбулаторное лечение.

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