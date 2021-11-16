Опубликован список населенных пунктов в Саратовской области для бесплатной догазификации

В Саратовской области по программе догазификации до конца 2021 года проведут голубое топливо к 492 домовладениям, а до конца 2022 еще к 4854. Список внесенных в программу населенных пунктов и СНТ опубликовал в своем телеграм-канале председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Подключение началось с октября, газ подводят до границы участков.

На сегодняшний день от граждан уже принято более двух тысяч заявок на техническое присоединение к газовым сетям, прием документов продолжается. Как пояснили "КП-Саратов" в аппарате председателя правительства, газовики продолжают принимать заявки, занчит список будет дополняться.

Пока в сводный план-график программы включено 5346 домовладений в 384 населенных пунктах в 36 районах Саратовской области.

Список населенных пунктов, уже включенных в программу:

Александрово-Гайский район (с. Александров Гай)

Аркадакский район (г. Аркадак, д. Ильмень, Летяжевский санаторий, пос. Октябрьский, пос. Чистенький, с. Баклуши, с. Ивановка, с. Памятка, с. Подгорное, с. Семеновка, с. Чиганак)

Аткарский район (г. Аткарск, пос. Тургенево, пос. Лопуховка, с. Чемизовка)

Базарно-Карабулакский район (пос. Свободный, р.п. Базарный Карабулак, с. Адоевщина, с. Балтай, с. Барнуковка, с. Нечаевка, с. Репьевка, с. Царевщина)

Балаковский район (г. Балаково, пос. Береговой, пос. Головановский, пос. Грачи, пос. Николевский, пос. Новониколаевский, с. Подсосенки, с. Андреевка, с. Большой Кушум, с. Ивановка, с. Кормежка, с. Красный Яр, с. Криволучье-Сура, с. Малоперекопное, с. Матвеевка, с. Маянга, с. Натальино, с. Николевка, с. Новоуспенка, с. Перекопная Лука, с. Плеханы, с. Старая Медынка, с. Сухой Отрог, с. Хлебновка, х. Караси, х. Тупилкин, с. Еланка, с. Малая Быковка, с. Новоуспенка, с. Плеханы)

Балашовский район (г. Балашов, д. Никольевка, пос. Октябрьский, пос. Разумный Труд, пос. Садовый, пос. Степное, пос. Арзянка, пос. Иринновский, р.п. Пинеровка, с. Алмазово, с. Барки, с. Березовка, с. Большой Мелик, с. Выселки, с. Гусевка, с. Дуплятка, с. Заречное, с. Инясево, с. Кардаил, с. Котоврас, с. Лесное, с. Малая Семеновка, с. Малый Мелик, с. Михайловка, с. Новопокровское, с. Пады, с. Рассказань, с. Репная Вершина, с. Репное, с. Родничок, с. Старый Хопер, с. Терновка, с. Тростянка, с. Лопатино, с. Хоперское, ст. Пады)

Балтайский район (с. Балтай)

Вольский район (г. Вольск, пос. Карьер, р.п. Сенной, с. Барановка, с. Белогорное, с. Богатое, с. Богородское, с. Верхняя Чернавка, с. Горячка, с. Девичьи Горки, с. Ерыкла, с. Ивановка, с. Калмантай, с. Ключи, с. Колояр, с. Кряжим, с. Куликовка, с. Междуречье, с. Нижняя Чернавка, с. Николаевка, с. Осиновка, с. Покурлей, с. Рощино, с. Сосновая Маза, с. Спасское, с. Тепловка, с. Терса, с. Труевая Маза, с. Черкасское, с. Широкий Буерак, с. Юловая Маза)

Воскресенский район (пос. Черноморский, с. Коммуна 3-я, с. Андреевка, с. Березняки, с. Букатовка, с. Воскресенское, с. Елшанка, с. Комаровка, с. Кошели, с. Медяниково, с. Медяниково, с. Новая Алексеевка, с. Полдомасово, с. Синодское, с. Софьино, с. Студеновка, с. Усовка, с. Чардым)

Дергачевский район (пос. Советский, р.п. Дергачи)

Духовницкий район (с. Брыковка, с. Григорьевка, с. Софьинка)

Екатериновский район (с. Аннино, д. Малая Екатериновка, с. Бакуры, с. Ивановка, с. Корсакова Поляна)

Ершовский район (г. Ершов)

Ивантееевский район (с. Ивантеевка, с. Чернава)

Калининский район (г. Калининск, с. Казачка, пос. Дубравный)

Красноармейский район (г. Красноармейск, с. Ахмат, с. Белогорское, с. Золотое, с. Сосновка)

Краснокутский район (г. Красный Кут, с. Дьяковка, с. Лавровка, с. Лебедевка, с. Первомайское, с. Пшеничное, с. Верхний Еруслан)

Краснопартизанский район (пос. Римско-Корсаковка, пос. Смирновский , с. Большая Сакма, с. Подшибаловка, с. Сулак , с. Толстовка)

Лысогорский район (р.п. Лысые Горы, с. Новая Красавка)

Марксовский район (г. Маркс, пос. Звезда, с. Бобровка, с. Бородаевка, с. Васильевка, с. Звонаревка, с. Золотовка, с. Красная Поляна, с. Кривовское, с. Михайловка, с. Орловское, с. Павловка, с. Подлесное, с. Приволжское, с. Фурманово, с. Ястребовка)

Новобурасский район (пос. Новые Бурасы, пос. Бурасы, с. Лох, с. Чернышевка)

Новоузенский район (г. Новоузенск, с. Олоновка, х. Береговой),

Озинский район (пос. Белоглинный, пос. Липовский, пос. Непряхин, пос. Синегорский, пос. Сланцевый Рудник, р.п. Озинки, с. Балаши)

Петровский район (г. Петровск, с. Березовка 1-я, д. Крутец, пос. Вихляйка, с. Новоалексеевка, с. Сосновоборское, с. Таволожка)

Пугачевский район (г. Пугачев, пос. Краснореченкий, пос. Садовый, пос. Бажановский, пос. Вишневый, пос. Еремино, пос. Лагунихинский, пос. Новая Жизнь, пос. Новая Шиншиновка, пос. Новодмитриевка, пос. Новопавловска, пос. Солянский, пос. Чапаевски, с. Березово, с. Большая Таволожка, с. Давыдовка, с. Жестянка, с. Карловка, с. Красная Речка, с. Максютово, с. Малая Таволожка, с. Малая Тарасовка, с. Новая Порубежка, с. Преображенка, с. Рахмановка, с. Селезниха, с. Старая Порубежка)

Ровенский район (пос. Владимирский, пос. Серебряный Бор, р.п. Ровное, с. Луговское, с. Кривояр, с. Новокаменка, с. Приволжское, с. Привольное, с. Скатовка, с. Тарлыковка, с. Чкаловское, с. Яблоновка),

Романовский район (д. Вязовая, р.п. Романовка, с. Большой Карай, с. Инясево, с. Мордовский Карай, с. Осиновка, с. Бык)

Ртищевский район (г. Ртищево (г. Ртищево, с. Макарово, с. Александровка, с. Битяговка, с. Ерышовка, с. Змеевка, с. Малиновка, с. Потьма, с. Свищевка, с. Шило-Голицыно, с. Юсупово, с. Отрадино)

Самойловский район (с. Песчанка)

Саратовский район (д. Долгий Буерак, д. Мергичевка, д. Юрловка, д. Расловка, д. Расловка, х. Маяк, пос. Вольновка, пос. Вязовка, пос. Дубки, пос. Рейник, р.п. Красный Текстильщик, с. Александровка, с. Березина Речка, с. Клещевка, с. Сабуровка, с. Свинцовка, с. Сосновка, с. Константиновка, с. Михайловка, с. Поповка, с. Синенькие, СНТ «Искра», ст. Тарханы, х. Атамановка, х. Бартоломеевский, х. Малая Скатовка, х. Ферма)

Советский район (пос. Степное, р.п. Пушкино, с. Золотая Степь

Татищевский район (д. Шевыревка, пос. Красный Текстильщик, р.п. Татищево, с. Большая Ивановка, с. Большая Каменка, с. Вязовка, с. Губаревка, с. Идолга, с. Кологривовка, с. Корсаковка, с. Полчаниновка, с. Широкое, с. Ягодная Поляна, с. Мизино-Лапшиновка, ст. Кологривовка)

Турковский район (р.п. Турки, с. Боцманово, с. Дмитриевка, с. Трубетчино)

Федоровский район (с. Еруслан, с. Федоровка)

Хвалынский район (г. Хвалынск, ж.д. ст. Кулатка, пос. Алексеевка, пос. Возрождение, пос. Северный, пос. Черемшанский, с. Акатная Маза, с. Благодатное, с. Горюши, с. Демкино, с. Елховка, с. Елшанка, с. Еремкино, с. Ивановка, с. Новояблонка, с. Подлесное, с. Поповка, с. Селитьба, с. Сосновая Маза, с. Старая Лебежайка, с. Старая Яблонка, с. Ульянино, с. Ивановка, ст. Возрождение, ст. Кулатка)

Энгельсский район (г. Энгельс, СНТ «Сливка»,пос. Коминтерн, пос. Анисовский, пос. Новопушкинское, пос. Новопушкинское , пос. Прибрежный, пос. Приволжский, пос. Пробуждение, с. Подгорное, с. Узморье, с. Березовка, с. Заветы Ильича, с. Зауморье, с. Калинино, с. Красноармейское, с. Красный Партизан, с. Малая Тополевка, с. Новая Терновка, с. Подстепное, с. Смеловка, с. Степное, с. Терновка, с. Широкополье, с. Шумейка, с. Безымянное, с. Генеральское, пос. Взлетный, с. Красный Яр, с. Ленинское, с. Старицкое, с. Усть-Караман)

г. Саратов (г. Саратов, с. Латухино, пос. Хмелевский, пос. Юриш)