Все вузы Саратовской области вышли с удаленного режима

На сегодня, 16 ноября, в Саратовской области все вузы вышли с удаленного режима, об этом сообщает министерство образования региона.

Из-за угрозы распространения коронавируса закрыты две группы в двух детских садах в Саратове. В них 40 воспитанников и 5 работников. Переведены на удаленку также пять классов в пяти школах, в них 103 ученика и три педагога, и две группы Балаковского политехнического техникума, где 35 студентов.

На карантин по ОРВИ и гриппу отправлены четыре класса в четырех школах, где 65 учеников.

Все 17 ВУЗов области с 15 ноября работают в традиционном режиме. Для студентов формы и заочников используется и онлайн режим обучения.

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